В Киеве констатировали: Украина не в состоянии удержать территориальное наследие СССР

27.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Процесс распада Российской империи и ее наследника – Советского Союза – не завершился, свидетельством чего является постоянная нестабильность на постсоветском пространстве, включая Украину.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, в случае, если Украина декларирует отказ от своего советского прошлого, она не может претендовать и на границы УССР.

«Кода мы говорим о том, что в ходе Первой мировой войны распалась Российская империя, на самом деле, этот распад был достаточно временным явлением, которое растянулось во времени до 91-го года. И неизвестно, как он будет далее продолжаться. Тем более что мы уже говорили о том, что границы Украинской Советской Социалистической Республики были определены достаточно условно. Они не совпадают с этническими границами, они не совпадают с границами политическими, потому что на территории Украины сформировалось несколько политических организмов, которые между собой постоянно конкурировали в рамках единого государства», – сказал эксперт.

«Но то, что эти административные единицы, которые образовались на базе бывших советских республик, постоянно лихорадит – это следствие того, что у нас дальше продолжается процесс распада Советского Союза и пересмотр того, что произошло в 91-м году. Если мы полностью отходим от наследия Советского Союза, если мы полностью перечеркиваем наследие Советского Союза и говорим о том, что то, что было до 91-го года, надо забыть либо же показывать только в черных красках, то давайте говорить, что и территориальное наследие Советского Союза тоже станет уязвимым, тоже будет очень сложно его удерживать», – заявил Бондаренко.