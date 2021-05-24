В Киеве констатировали: Украина превратилась в разлагающийся труп

24.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинская государственная система, состоящая из «поднявшегося» криминала и западных агентов, перестала работать и фактически превратила государство в «разлагающийся труп».

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний момент мы имеем госаппарат, который сложился из трёх различных частей – из останков советской системы, из части криминальной системы, которая вошла в эту структуру в девяностые годы. И из достаточно серьёзного куска интересов западных агентов, которые в основном занялись нашей системой госвласти в нулевых и десятых годах.

В итоге получившийся Франкенштейн не рабочий в принципе. Он не может работать как система власти. Мало того, постоянные разговоры о его коррумпированности добавляют оригинальности данной системе. Потому что коррупция – это разложение. Поэтому если говорят о коррумпированном государстве, то это означает, что государство уже труп, который разлагается», – сказал Гаврилечко.

Также он считает, что Украину уже не спасёт даже пресловутая «борьба с коррупцией».

«Любые разговоры о «борьбе с коррупцией» – это разговоры «давайте остановим разложение трупа». Такой механизм есть, называется бальзамированием. В итоге вместо системы государственной власти мы получаем некую мумию вместо госвласти. Может ли мумия решить какие-то проблемы? Не может. А создать может. И если кто-то думает, что это его не касается – нет, уважаемые. Государственный аппарат, которые не может решать проблемы граждан и государства, касается всех», – резюмировал эксперт.