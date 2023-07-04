В Киеве «контрнаступ» назвали «запорожской мясорубкой»

С данными темпами наступления ВСУ – добиться прорыва будет крайне сложно.

Об этом на канале «Дикий Live» рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже слепому сегодня очевидно, что вооружений недостаточно. Преимущество в вооружениях, которые необходимы для контрнаступления, даже не в численности войск, а в вооружениях, не похоже, что оно у нас есть. Сегодня. Похоже, что не хватает вооружения, похоже, что Залужный в этой части прав.

Мы можем только продавливать, и у нас фактически сейчас повторяется, только уже на Юге Украины, мясорубка. Только уже не бахмутская, а запорожская мясорубка. То есть медленное продавливание с огромными потерями для российской и украинской армий, с медленным освобождением территорий. Времьевский выступ уже почти срезан, например», – отыскал «успех» политолог.