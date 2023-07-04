В Киеве «контрнаступ» назвали «запорожской мясорубкой»

Вадим Москаленко .  
04.07.2023 22:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 439
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


С данными темпами наступления ВСУ – добиться прорыва будет крайне сложно.

Об этом на канале «Дикий Live» рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С данными темпами наступления ВСУ – добиться прорыва будет крайне сложно. Об этом на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Даже слепому сегодня очевидно, что вооружений недостаточно. Преимущество в вооружениях, которые необходимы для контрнаступления, даже не в численности войск, а в вооружениях, не похоже, что оно у нас есть. Сегодня. Похоже, что не хватает вооружения, похоже, что Залужный в этой части прав.

Мы можем только продавливать, и у нас фактически сейчас повторяется, только уже на Юге Украины, мясорубка. Только уже не бахмутская, а запорожская мясорубка. То есть медленное продавливание с огромными потерями для российской и украинской армий, с медленным освобождением территорий. Времьевский выступ уже почти срезан, например», – отыскал «успех» политолог.

«Достигнуть прорыва при этом будет очень сложно. Потому что пока мы за месяц продавили там 10 километров территории, то они в глубине, в своём тылу, ещё построили 10 километров укреплений за месяц. Таким образом, прорыва достигнуть будет очень сложно», – добавил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть