В Киеве «контрнаступ» назвали «запорожской мясорубкой»
С данными темпами наступления ВСУ – добиться прорыва будет крайне сложно.
Об этом на канале «Дикий Live» рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Даже слепому сегодня очевидно, что вооружений недостаточно. Преимущество в вооружениях, которые необходимы для контрнаступления, даже не в численности войск, а в вооружениях, не похоже, что оно у нас есть. Сегодня. Похоже, что не хватает вооружения, похоже, что Залужный в этой части прав.
Мы можем только продавливать, и у нас фактически сейчас повторяется, только уже на Юге Украины, мясорубка. Только уже не бахмутская, а запорожская мясорубка. То есть медленное продавливание с огромными потерями для российской и украинской армий, с медленным освобождением территорий. Времьевский выступ уже почти срезан, например», – отыскал «успех» политолог.
«Достигнуть прорыва при этом будет очень сложно. Потому что пока мы за месяц продавили там 10 километров территории, то они в глубине, в своём тылу, ещё построили 10 километров укреплений за месяц. Таким образом, прорыва достигнуть будет очень сложно», – добавил Бортник.
Спасибо!
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