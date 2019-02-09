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09.02.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Происшествия, Украина
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В Киеве «кошмарили» организатора пикета в память о Сашке Билом

Утром в субботу по прилету в Киев был задержан близкий к группировке С14 Назарий Кравченко, организатор состоявшейся на днях в Италии возле виллы главы МВД Украины Арсена Авакова акции, в ходе которой майданщики развесили плакаты своих погибших единомышленников, чьи смерти не расследованы, по их мнению, должным образом, – «правосека» Сашка «Билого» Музычко, журналиста Павла Шеремета, херсонской «активистки» Екатерины Гандзюк и т.п.

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Кравченко утверждает, что при проверке его документов на пограничном контроле возле фамилии высветился некий индекс «i», после чего произошло задержание, а оперативник изучил содержание камеры Go Pro.

Кравченко полагает, что силовики по заданию Авакова искали видео с акции в Италии. Он пообещал, что ролик вскоре будет обнародован. Кравченко также утверждает, что вскоре после пикета виллы Авакова неизвестные разбили окна в его авто.

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