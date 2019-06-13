В Киеве кошмарят громадян «Северным ветром» в Донбассе

13.06.2019, Киев, Игорь Петров

Массовая выдача российских паспортов жителям ЛДНР позволит России выдавать своих кадровых военных на Донбассе за местных жителей.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Олег Саакян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это может использоваться для маскировки военного присутствия. Когда на востоке Украины в руки украинских военных попадают российские военные, их задним числом оформляют как «отпускников», добровольцев и пр. То есть, они уже не кадровые военные, но российское гражданство никуда не деть.

В этом случае всегда можно сказать, что они были местными, которые получили российские паспорта, вот они там жили и т.д. Понятно, что никто в Украине в это не поверит, но, тем не менее, чтобы создать мутную воду и замаскировать военное присутствие, рассказывают о том, что несколько десятков тысяч людей с российскими паспортами – не кадровые российские военные, а якобы местные, которые получили российские паспорта», – поделился своими опасениями Саакян.