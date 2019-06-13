13.06.2019, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

В Киеве кошмарят громадян «Северным ветром» в Донбассе

Массовая выдача российских паспортов жителям ЛДНР позволит России выдавать своих кадровых военных на Донбассе за местных жителей.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Олег Саакян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это может использоваться для маскировки военного присутствия. Когда на востоке Украины в руки украинских военных попадают российские военные, их задним числом оформляют как «отпускников», добровольцев и пр. То есть, они уже не кадровые военные, но российское гражданство никуда не деть.

В этом случае всегда можно сказать, что они были местными, которые получили российские паспорта, вот они там жили и т.д. Понятно, что никто в Украине в это не поверит, но, тем не менее, чтобы создать мутную воду и замаскировать военное присутствие, рассказывают о том, что несколько десятков тысяч людей с российскими паспортами – не кадровые российские военные, а якобы местные, которые получили российские паспорта», – поделился своими опасениями Саакян.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть