В Киеве крайне беспокоены слухами о восстановлении диалога Россия-НАТО

Вадим Москаленко.  
16.05.2025 22:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Не исключено, что на саммите НАТО в конце июня в Гааге, куда не пустят Украину, будут рассматриваться исторические доктринальные изменения.

Об этом на канале «Дикий Live» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Не исключено, что на саммите НАТО в конце июня в Гааге, куда не пустят...

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«Я тогда [во время «Стамбула-1»] предполагал, что не удивлюсь, если американская администрация в 2025 году выйдет с инициативой о прекращении расширения состава блока. Это не отменяет право наций стучаться, проситься, но прекращение расширения означает, что будут зафиксированы какие-то зоны, периметры компетенций и нераспространения этих компетенций, и такого рода инициатива может кооперироваться с позицией Москвы.

Я встретил информацию, что возможно восстановление легализованного диалога в рамках НАТО-Россия. Если это заработает, то это подтверждает мои слова, что речь будет идти о согласовании сфер безопасности и точек, связанных со снижением столкновений интересов. Северные моря, Балтика, Центральная Европа и Черноморье.

Это означает не то, что НАТО готово уходить, но то, что НАТО готово к диалогу о снижении напряжения по этой оси и о размежевании сфер интересов. Это как формула выхода из войны – в такого рода переговорах всем сторонам придётся уступать», – сказал Ермолаев.

«И наши переговоры пока вписываются в возникший этот трек. Сейчас середина мая, саммит НАТО в июле – и, судя по всему, этот весь период будет переговорным», – предположил эксперт.

Ведущий озвучил информацию, что США категорически против присутствия Украины на следующем саммите НАТО.

«Это только подтверждает мою гипотезу, что США серьёзно готовятся к саммиту и выступят с реформистских позиций. Это может коснуться и доктринальных основ НАТО – будет ли расширение. И США, возможно, будут выступать с консервативных позиций – остановить процесс расширения. Второе, речь будет идти о перераспределении ответственности», – ответил Ермолаев.

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