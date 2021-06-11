В Киеве кричат о зраде: ЛДНР сплавляют Украине убийц, воров и насильников

11.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Республики Донбасса с радостью отправляют на обмен военнопленными разного рода преступников и проворовавшихся чиновников, на которых потом Украина вынуждена тратить огромные средства.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил куратор карательного батальона «Кривбасс» Николай Колесник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После обмена пленных везут чартером, с помпой. А потом оказывается, что им жить негде. За стоимость того чартера некоторым пленным можно было купить квартиры, предоставить им работу.

И ребята, которые в 2014-15 годах по «ямам» сидели, смотрят, как все остальные получают по сто тысяч, в том числе и гражданские. Всех, кого освобождаем», – сказал националист.

«Мы ж говорим: «Все наши». Представитель правительства ЛНР, фамилия Швайко. Его в конце 2017 года вставили в обмен. Его встречал Пётр Алексеевич, обнимал, целовал. А Швайко – это двоюродный брат нашего министра аграрной политики, но это лнровец, который сидел у них «на подвале» за то, что обворовал бюджет ЛНР. А другие примеры – когда хочешь попасть в списки, то надо заплатить той стороне 30 или 40 тысяч долларов. Последний обмен вообще критики не выдерживает – трое военнослужащих, а другие гражданские. А с тех гражданских – разбой, убийства и изнасилования. Трое из них под стражей, а двое – в национальном розыске», – добавил Колесник.

Он подчеркнул, что в то же время настоящие украинские «герои», которые пережили Иловайский и Дебальцевский котлы, не получают от государства никакой помощи и поддержки.

«Когда политика превалирует над этим всем, мы автоматически получаем тех героев, которые не все герои. Героев там единицы. Но мы забываем о тех сотнях иловайских и дебальцевских, которые от государства не получили вообще ничего», – резюмировал националист.