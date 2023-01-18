В Киеве кричат о зраде: украинцы стали искать правду в российских СМИ

Вадим Москаленко.  
18.01.2023 09:36
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Россия, СМИ, Украина


Несмотря на усилия киевской пропаганды, миллионы украинцев продолжают читать российские средства массовой информации.

Об этом в эфире «Радио НВ» гендиректор спонсируемой на западные гранты организации «Комитет избирателей Украины» Алексей Кошель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на усилия киевской пропаганды, миллионы украинцев продолжают читать российские средства массовой информации. Об...

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«По свидетельствам авторитетных изданий, которые исследуют медиарынок, около 10 процентов (10 из сотни самых популярных) телеграм-каналов из тех, что читают украинцы, это пророссийские издания или имеют признаки таковых.

И мне страшно, когда я вижу телеграм-канал Шария, который насчитывает более миллиона пользователей, я понимаю, что около полумиллиона – украинцы. То есть мы до сих пор находимся, по определённым направлениям, в российском информационном плену», – сказал Кошель.

Он подчеркнул, что украинские СМИ не могут удовлетворить запросы пользователей, которые начинают искать информацию на стороне.

«Нам надо менять нашу информационную политику. Нам надо признать, что мы сделали ошибку. В первые месяцы войны формат единого медиамарафона был верным шагом, но дальше он привёл к тому, что украинское информационное поле во многом начало напоминать информационную помойку.

Люди привыкли к красивой картинке по телевидению, к скандалам, ток-шоу. И тут неожиданно информационный марафон превращается в нудный, затяжной формат. И граждане автоматически начали искать информацию в социальных сетях, разных анонимных каналах, и так далее.

В октябре прошлого года было исследование, которое показало, что 74% украинцев пользуются соцсетями и телеграм-каналами, вайбер группами, как основным источником информации. Это страшная цифра, речь идёт о двух третях украинцев, которые ищут информацию в другой плоскости», – добавил гендиректор КИУ.

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