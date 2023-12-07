В Киеве кусают локти: Переходить в «стратегическую оборону» надо было ещё в августе

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Украинское командование провалило поставленные военные задачи и вынуждено строить фортификации посреди зимы, тогда как всё указывало на то, что этим нужно было заняться несколько месяцев назад.

Об этом на канале «Новости. LIVE» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С войной у нас обозначились проблемы, поскольку ситуация развернулась явно не в лучшую сторону, по сравнению с концом года минувшего, когда удалось провести эффективное контрнаступление в Харьковской области, выдавить противника из Херсона, с Правобережья Днепра. Сейчас ситуация очень непростая, мягко говоря, и решение о переходе в стратегическую оборону правильное, но оно было принято как минимум с опозданием в три-четыре месяца. Об этом надо было думать в августе», – отметил он.

«А сейчас строить фортификационные сооружения – да, идея правильная, но запоздавшая, посреди зимы», – заключил Золотарёв.