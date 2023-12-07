В Киеве кусают локти: Переходить в «стратегическую оборону» надо было ещё в августе

Вадим Москаленко.  
07.12.2023 17:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 575
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украинское командование провалило поставленные военные задачи и вынуждено строить фортификации посреди зимы, тогда как всё указывало на то, что этим нужно было заняться несколько месяцев назад.

Об этом на канале «Новости. LIVE» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование провалило поставленные военные задачи и вынуждено строить фортификации посреди зимы, тогда как...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«С войной у нас обозначились проблемы, поскольку ситуация развернулась явно не в лучшую сторону, по сравнению с концом года минувшего, когда удалось провести эффективное контрнаступление в Харьковской области, выдавить противника из Херсона, с Правобережья Днепра.

Сейчас ситуация очень непростая, мягко говоря, и решение о переходе в стратегическую оборону правильное, но оно было принято как минимум с опозданием в три-четыре месяца. Об этом надо было думать в августе», – отметил он.

«А сейчас строить фортификационные сооружения – да, идея правильная, но запоздавшая, посреди зимы», – заключил Золотарёв.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть