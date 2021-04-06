Подпишись на рассылку
06.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Коррупция, Криминал, Молдова, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

В Киеве легко раскрыли дело о похищении украинского судьи в Кишиневе: это сделали Россия и Белоруссия

Новости Украины

Бывшего украинского судью Николая Чауса похитили в Кишиневе спецслужбы России и Белоруссии.

Об этом в своем видеоблоге заявил политолог-порохобот Тарас Березовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Это могла быть спецоперация других спецслужб, чтобы дискредитировать нас. Это могли сделать, например, россияне в сотрудничестве со своими белорусскими коллегами, чтобы создать международный скандал с Молдовой», – заявил Березовец.

При этом он допускает, что похищение могли провести и украинские спецслужбы, но все равно в интересах России, которая хочет рассорить Украину и Молдову.

«Кто в этом заинтересован? Опять русские. Кремль будет снимать сливки со всей этой истории», – подпустил конспирологии Березовец.

Между тем, молдавские СМИ сегодня публикуют информацию о том, что за рулем машины, которая провозила Чауса через границу с Украиной находился военный атташе «незалежного» посольства Сергей Сметанюк. Его мандат в Молдове истекает 9 апреля.

Николай Чаус в 2015 году арестовал днепропетровского бизнесмена Геннадия Корбана в интересах тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. В 2016 году Чаус был задержан НАБУ при получении взятки в 150 тыс долларов по делу о наркоторговле.


Молдавское расследовательское СМИ RISE утверждает, что в 2016 году Чауса вывозили в Кишинев сотрудники СБУ совместно с людьми криминального олигарха Влада Плахотнюка – друга Петра Порошенко.

При этом все это время Чаус поддерживал отношения с адвокатом Андреем Смирновым, который в 2019 году занял пост замглавы офиса президента Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть