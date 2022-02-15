В Киеве лихорадочно ищут замену белорусским нефтепродуктам

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Новости Украины

Украина якобы может заместить 80% бензина, который импортирует из Белоруссии, а дизель придется закупать в других странах.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Андриан Прокоп, эксперт программы «Энергетика» Украинского института будущего, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Александр Лукашенко еще летом угрожал остановить поставки нефтепродуктов в Украину. Понимая, что это – выстрел себе в ногу, белорусские нефтепераработчики открестились от такой инициативы. В ответ Кременчугский НПЗ начал подготовку к наращиванию переработки. После последнего заявления Лукашенко Кременчугский НПЗ заявил, что готов нарастить объем переработки на 80% и начать запуск бензинов самого высокого стандарта. И в принципе Кременчуг способен практически полностью закрыть потребность в бензине», – уверяет он.

«Ситуация с дизелем значительно тяжелее с учетом того, что объемы потребления дизеля больше. В этом случае, если мы говорим о замещении импорта, то это – морская перевалка и поставки с континентальной части Европы. У нас перевалочных мощностей более чем достаточно, чтобы покрыть потребности в импорте. Но появляется еще одни риск – блокирования морских путей, хотя операторы судоходства говорят, что найдены фарватеры, в которых они могут ходить. Украина должна была давно идти в другом направлении и усиливать нефтепереработку. Как минимум, два нефтеперерабатывающих завода, которые стоят, поддаются модернизации. У нас сейчас единственный большой НПЗ находится в совместной собственности государства и одного олигарха. Есть разговор и план разделения «Укрнафты», и может так случиться, что «Укрнафта» останется в частных руках. И государство не имеет возможности влияния на рынок нефтепродуктов путем своей нефтепераработки. Это – риск для украинский энергетической безопасности. Украина должна была бы пойти путем модернизации одного или двух НПЗ. Это даст существенную экономию по сравнению с импортом – мы уже через три года почувствуем макроэкономический эффект», – мечтает эксперт.