В Киеве ликуют: Дания отказала «Северному потоку – 2»

27.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Дания выступила против сооружения газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила сегодня компания «Нафтогаз Украины».

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«Газпром» получил очередной отказ Дании относительно маршрута Северного потока — 2», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Ранее в РФ отмечали, что отказ Дании дать разрешение на строительство «Северного потока — 2» в своих территориальных водах существенным образом не скажется на проекте. Газопровод может быть проложен в международных водах к северу от Дании. Изменение маршрута трубопровода значительно не повлияет ни на сроки, ни на стоимость проекта, так как по территории Дании проходит всего 10% маршрута.