В Киеве ликуют: даже мёртвым Навальный послужил нацистам

Вадим Москаленко.  
20.02.2024 20:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Иноагенты, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Русофобия, Украина


Смерть осужденного за мошенничество и экстремизм Алексея Навального помогла вернуть на Мюнхенскую конференцию русофобскую риторику.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Смерть осужденного за мошенничество и экстремизм Алексея Навального помогла вернуть на Мюнхенскую конференцию русофобскую...

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«Под конференцию в Мюнхене делался запуск сигналов со стороны Кремля о том, что Путин якобы готов к миру, а американцы не хотят. Я уже не говорю про интервью Такеру Карлсону. И что Путин готов договориться, найти компромисс, но без Украины.

Началась информационная кампания, показывающая, что Путин хочет мира. Целью этого было расколоть западные элиты, чтобы часть элит купилась на предложение мира. А при этом показать, что виноваты американцы. Это точно было под Мюнхен заточено, чтобы обсуждали тему – а готов ли Путин к миру.

Но из-за Навального получилось, наоборот», – считает Фесенко.

Он подчеркнул, что только это событие смогло отвлечь многих участников конференции от других проблем, и вернуть русофобскую риторику.

«В первый день Мюнхенской конференции тема смерти Навального вывела конференцию из колеи текущих и не самых главных проблем, а вновь про Путина, про угрозу со стороны путинской России, про его преступную природу, что договариваться с Путиным бесполезно. Его надо останавливать силой.

Хотя есть политики, которые думают, что с ним надо договариваться», – засомневался в своей версии политолог.

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