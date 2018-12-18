18.12.2018, Киев,   Галина Шершнева
 
Крым, Россия, Севастополь
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В Киеве ликуют – в Черное море вошел британский корабль-шпион

Гидрографический корабль ВМС Великобритании HMS Echo (H87) вошел в Черное море 17 декабря, хотя ранее министр обороны Великобритании обещал своему украинскому коллеге Степану Полтораку, что  заход состоится только в 2019 году.

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Об этом на своей странице в «Фейсбуке» с радостью сообщает сбежавший из Крыма некогда работавший на Партию регионов экономист Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас в Азовском море Великобритания и Королевский флот досрочно выполняют общения, данные после заострения ситуации в Азовском море. Это первый военный корабль стран НАТО, который осуществляет визит в Черное время с прямой формулировкой цели визита, которая связана с Азовским кризисом — для демонстрации поддержки Великобритании свободы навигации в регионе», – написал Клименко.

Он уточнил, что на самом деле  HMS Echo будет выполнять сугубо разведывательные задачи.

«Этот современный корабль предназначен для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок и десантных операций. Он может передавать адаптированную информацию практически в режиме реального времени», – написал Клименко.

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