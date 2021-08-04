В Киеве ломают голову: что делать с недоразвитостью бренда «Украина»

04.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В мире об Украине знают лишь, что эта страна как-то связана с Чернобылем и Евромайданом.

Об этом говорили участники форума «Украина 30», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина опоздала лет на двадцать, потому что только с 2010-ого года по факту было восстановлено системное финансирование производства кинопроектов, их распространение. Когда только я начинала ездить на международные большие кинофестивали, то говорили: а что у вас не такое же кино, как в России? У вас же один язык, вы же где-то одна и та же территория, и считали, что многие режиссеры представляют Россию, хотя они украинские», – пожаловалась украинский кинопродюсер Юлия Синкевич. «Сейчас то, что делает и украинский институт с ретроспективными показами Киры Муратовой, например, говоря, что она одесситка, творила на Одесской киностудии, жила и работала там и является представителем украинского кинематогрофа. Это чрезвычайно важно возвращать принадлежность украинских творцов на Украину в восприятии иностранных зрителей», – добавила Синкевич.

В свою очередь, первая секретарь по вопросам культурного и гуманитарного сотрудничества посольства Украины в Великобритании Алиса Лялина отметила, что таким положением можно воспользоваться – и создавать имидж Украины с нуля.

«Бренд «Украина» как таковой не сформирован. Есть бессвязные и несвязанные между собой упоминания о Чернобыле, войне, футболисте Шевченко, голодоморе и Евромайдане. Можно печалиться, что у нас нет сформированного и чёткого позиционирования, в том числе, в глазах жителей Великой Британии. А можно воспользоваться этим шансом и начать с чистого листа, и заполнять его теми смыслами, которые мы хотим и видим, с какими мы хотим ассоциироваться», – рассуждает Лялина.