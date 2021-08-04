Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
04.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

В Киеве ломают голову: что делать с недоразвитостью бренда «Украина»

Новости УкраиныВ мире об Украине знают лишь, что эта страна как-то связана с Чернобылем и...

В мире об Украине знают лишь, что эта страна как-то связана с Чернобылем и Евромайданом.

Об этом говорили участники форума «Украина 30», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Украина опоздала лет на двадцать, потому что только с 2010-ого года по факту было восстановлено системное финансирование производства кинопроектов, их распространение. Когда только я начинала ездить на международные большие кинофестивали, то говорили: а что у вас не такое же кино, как в России? У вас же один язык, вы же где-то одна и та же территория, и считали, что многие режиссеры представляют Россию, хотя они украинские», – пожаловалась украинский кинопродюсер Юлия Синкевич.

«Сейчас то, что делает и украинский институт с ретроспективными показами Киры Муратовой, например, говоря, что она одесситка, творила на Одесской киностудии, жила и работала там и является представителем украинского кинематогрофа. Это чрезвычайно важно возвращать принадлежность украинских творцов на Украину в восприятии иностранных зрителей», – добавила Синкевич.

В свою очередь, первая секретарь по вопросам культурного и гуманитарного сотрудничества посольства Украины в Великобритании Алиса Лялина отметила, что таким положением можно воспользоваться – и создавать имидж Украины с нуля.



«Бренд «Украина» как таковой не сформирован. Есть бессвязные и несвязанные между собой упоминания о Чернобыле, войне, футболисте Шевченко, голодоморе и Евромайдане. Можно печалиться, что у нас нет сформированного и чёткого позиционирования, в том числе, в глазах жителей Великой Британии.

А можно воспользоваться этим шансом и начать с чистого листа, и заполнять его теми смыслами, которые мы хотим и видим, с какими мы хотим ассоциироваться», – рассуждает Лялина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть