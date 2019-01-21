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21.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Украина, Энергетика
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В Киеве ломают голову, как сохранить ГТС после запуска «Северного потока-2»

Вторая ветка газопровода «Северный поток» в обход Украины будет достроена, несмотря на противодействие США. Об этом в эфире канала «PolitekA» заявил киевский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заинтересованность крупного европейского бизнеса там уже присутствует, там не только «Северный поток-2», это те объекты, которые строятся уже непосредственно на территории самой Германии. То есть, там, где будет заходить «СП-2», ответвления от него – то есть, уже миллиарды евро вложены не только в проект», – заявил Землянский.

Однако он призвал не драматизировать ситуацию.

«У нас всё время из этого пытаются сделать страшилку «мы все умрём». Будем ежегодно три миллиарда долларов терять и прочие вещи. Давайте убирать политику и трезво оценивать ситуацию, вытаскивать эту тему из политического болота – там «страна-агрессор», там «зрада» со стороны Германии.

У нас есть ГТС, нам нужно её загрузить. Для этого нужно хотя бы частично урегулировать взаимоотношения с «Газпромом», договориться с ЕС, разделить НАК «Нафтогаз», чтобы было юрлицо, с которым будут договариваться и те, и другие. Это будущий оператор, который, собственно, и будет привлекать средства на модернизацию, инвестиции в ГТС. И дальше садиться – бумага, карандаш и цифры. Объёмы газа, тарифы, условия», – предлагает украинский эксперт.

«Украинская ГТС в любом случае будет востребована, даже в случае полной загрузки «СП-2». Наша задача сделать собственную ГТС настолько конкурентоспособной, чтобы «СП-2» и «СП-1», и «Турецкий поток» не заработали на полную мощность.

Если мы будем бегать и кричать: «Ай, как страшно, «Северный поток-2», «Не забудем, не простим, не дадим», я боюсь, от этого лучше украинская труба не станет», – подытожил Валентин Землянский.

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