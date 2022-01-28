В Киеве ломают голову: Как вернуть Крым в повестку украинских СМИ? Да никак!

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Новости Украины

Очередное собрание лишенцев под вывеской «Как увеличить присутствие Крыма в информационном пространстве Украины в 2022 году» прошло в четверг в Киеве. Сборище было организовано Национальным союзом журналистов Украины и в нём приняли участие главарь «меджлиса» Рефат Чубаров, «крымский журналист и бывший узник Кремля» Мыкола Семена, представительница телеканала ATR Халилова с кучкой меджлисоидов, а также профессиональные грантоеды из ялтинской «Альменды», именуемые «правозащитниками» и расползшиеся по отдельным конурам.

Особой пикантности сборищу придавало присутствие пана Сушко – исполнительного директора Международного фонда «Видродження», соросовского гадюшника, пронизавшего практически все пласты политической и общественной жизни Украины.

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Организаторы были настолько прямолинейны и безыскусны, что не смогли сохранить интригу до конца сходняка, выболтав все цели и задачи мероприятия в первые же минуты.

Выходило так, что адепты пресловутой «Крымской платформы» собрались, чтобы обкашлять: как использовать неутихающую шумиху вокруг «надвигающейся российской агрессии», переключив внимание на себя с захвативших общественное внимание говорунов, рисующих стрелочки на оперативных картах и рассуждающих, как половчее устроить новую Чечню Российской армии в украинских городах.

В общем, собравшиеся сделали ещё одну попытку актуализации крымской темы, давно ушедшей на задний план украинских СМИ, о которой вспоминают раз в год от силы.

Приведём ключевые моменты выступлений.

Первым к микрофонам был выпущен «гражданский журналист и бывший узник Кремля» Семена.

Если не считать заявления, будто расцвет свободы слова в Крыму пришёлся на «незалежные» 1991 – 2014 годы, когда на полуострове при попустительстве Киева катались как сыр в масле всевозможные экстремисты и грантоеды, ничего интересного этот деятель не произнёс.

Впрочем, учитывая фактор, что битьё определяет сознание, ничего другого этот инвалид умственного труда, долгие годы обслуживавший «меджлис», сказать и не мог.

Соответственно, загнанные в «испанский сапог» украинского законодательства русскоязычные СМИ проблемы для собравшихся «гражданских журналистов» и «правозащитников» не представляют.

Чубаров: поддержка «крымской журналистики» есть, но грошей выделяют мало! «Меджлис» должен направлять политику «крымских СМИ». Имеются в виду ATR, ЧТРК и другие лишенцы, удравшие за Перекоп.

На выступлении Чубарова участники откровенно скучали и вместо того, чтобы «вкушать из уст в уши», как в старину говорили на Востоке, тупо залипали в смартфонах.

Пан хан посетовал, что «российскими оккупантами» в Крыму создано «информационное гетто», в котором невозможно развернуться «гражданской журналистике»: нельзя плодить и распространять фальшаки, нельзя сеять национальную и религиозную рознь, нельзя восхвалять гитлеровских коллаборационистов, нельзя принимать деньги от иностранных «доброжелателей». То ли дело на Украине, где оборотистый человек с пером может стать «многостаночником», хлебая сразу из нескольких корыт, сочиняя фейки один другого бредовее и считаясь при этом «добропорядочным журналистом».

Чубаров очень тепло отозвался о турецком опыте прикормки «крымских гражданских журналистов» и прочих меджлисоидов на специально организованных для них турецкой стороной форумах и тренингах, а заодно посетовал, что опыт сей не распространяется на всю «украинскую журналистскую спильноту».

Самое занятное в этом пассаже, что Чубаров наговорил на уголовное дело, поскольку организаторы подобных тренингов и форумов, действующие с высочайшего одобрения «друга Реджепа», работают на реализацию проекта «Большого Турана», в котором отуречиванию Крыма выделено особое место.

Однако, если учесть, что в политическом паноптикуме Украины «авторитет» Чубарова искусственно надут, а его влияние на крымских татар ничтожно, ему позволено болтать всё что душе угодно и работать за компот на кого угодно, только бы против России.

«Правозащитница» Печончик из центра ZMINA: Украина должна регулировать доступ в Крым иностранных журналистов и журналистов-фрилансеров. И дайте, наконец, грошей «перемещённым СМИ»!

Это даже не хрестоматийный случай «Слон и Моська», а совсем уже клинический случай, когда блоха на хвосте Моськи собирается влиять на Слона.

Матвейчук, председателька правления Центра гражданских свобод:

В Крыму прекратила работу одна из «гражданских журналисток», нашедшая под дверью своего дома пару гвоздик, связанных чёрной лентой.

Душераздирающая история из репертуара «городских легенд» моего советского детства, в которых фигурировали смертоносные белые перчатки, чёрные занавески и гроб на колёсиках. Чего только не придумаешь, лишь бы не признавать ощущение абсолютной ненужности и даже инородности в Крыму…

«Соросёнок» Сушко:

Объявил возглавляемое им корыто «потребителем информационного продукта гражданской журналистики», а сам «информационный продукт» назвал «тщательно верифицированным и отвечающим стандартам западной журналистики». Признался, что при поддержке «Видродження» организован виртуальный «музей российской оккупации» и выразил готовность «оплатить риски» заказной антироссийской и антикрымской брехни. Витиевато признал практически полную потерю интереса к крымскому вопросу как в украинской, так и в международной «спильноте», высказавшись в пользу его актуализации. По его мнению, участникам «гражданской журналистики» не следует дожидаться «указивок» со стороны заказчика, а самим проявлять инициативу в поиске «информации», одновременно дав совет уделить внимание «крымским историям людей, любящих Крым, но не посещавших полуостров с 2013 года».

Прочие выступающие были более чем унылы, переливали из пустого в порожнее, высказывая соображения о том, как наполнить крымской тематикой украинские СМИ.

С учётом медицинского факта, что украинские СМИ имеют хозяев-олигархов, для которых главной темой является прибыль, не видно, как кучка грантоедов-содержанок – дутых величин, не обладающих политическим весом, могли бы коренным образом повлиять на редакционную политику.

Всё, что остаётся, – собираться два или три раза в год, пыжиться, прожектёрствовать и натужно мечтать о несбыточном…