В Киеве ломают голову: Почему Германия больше не с Украиной?

20.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Германия заинтересована в продолжении конфликта на Украине, поскольку это позволяет объяснить налогоплательщикам большие траты из бюджета на строительство «Северного потока-2».

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-глава экс-депутат Верховной Рады Николай Катеринчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Германия тратит на строительство «Северного потока-2» девять миллиардов! Для того, чтобы объяснить своим плательщикам налогов, зачем нам этот «поток», нужно чтобы обострение было на Украине – у нас война, Украина ненадёжный партнёр, у нас проблемы с транзитом, понятно, тогда можно девять миллиардов закопать, чтобы была альтернатива.

Мы же говорили с немецкими парламентариями, мол, вы полтора миллиарда вложите в украинскую ГТС, и всё будет хорошо! Потому, мне кажется, конфликт будет, пока не будет завершён этот коммерческий проект, а обмен заложниками они будут подводить под отмену санкций», – пожаловался в ходе дискуссии экс-депутат Верховной Рады Николай Катеринчук.

Однако экс-спикер МИД Украины Олег Волошин нашел другое объяснение.

«Северный поток» и «Северный поток-2», сейчас активно движет в том числе и Германия не потому, что у нас стреляют – у нас, к несчастью, стреляют пять лет, а газ шёл. А потому, что у нас 1 января заканчивается инициированный Тимошенко газовый контракт, и власти не демонстрируют никакого желания договориться с Россией о продолжении или о подписании чего-то нового», – напомнил дипломат.

«В этой связи у Европы есть элементарный выбор – или ждать, пока мы тут будем рассказывать всем, что «мы с агрессором не торгуем», «не про що домовлятысь не будем», в Москву не поедем и вообще хотим переименовать, как сказал один из политтехнологов Зеленского Потураев, Россию в Московию, или строить «Северный поток», чтобы остаться с газом! Потому что Европе наши проблемы уже вот здесь!» – добавил Волошин.