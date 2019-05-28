28.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
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В Киеве Лукашенко объявили зиц-председателем

Белоруссия не может быть стратегическим партнером для Украины, потому что это страна, которая якобы не является независимой.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, Минск напрямую подчиняется Москве, откуда происходит руководство финансами Белоруссии.

«Я никогда не считал Белоруссию, тем более с нынешней властью, стратегическим партнером. Нужно разделять Белоруссию как народ и Белоруссию как нынешнюю власть. Там нет белорусской власти. Это зиц, которые поставлены Москвой. И к Лукашенко так и надо относиться. Экономика страны, финансы страны управляются напрямую из Кремля, потому Лукашенко Кремлю нужен для того, чтобы с белорусов сдирать последнюю рубашку», – заявил Бессмертный.

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