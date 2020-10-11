В Киеве майданщики пришли к Зеленскому требовать свободу «узникам Кремля»

11.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Киеве прошла акция «Напомни о каждом», собравшая около сотни митингующих, требующих от властей активизировать усилия по обмену пленными.

Участники мероприятия прошли маршем от Золотых ворот к СБУ и далее к Офису президента Владимира Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Митингующие требовали принятия закона о пленных – для фиксации их правового статуса, принятие закона о военных преступлениях, а также обеспечить работу комиссии Кабмина по вопросам пропавших без вести, которая не функционирует уже два года. Кроме того, участники акции требовали определить ответственное лицо при Офисе президента по вопросам плена и пропавших без вести.

Также звучало требование обеспечить работниками СБУ эффективную работу в вопросе сбора информации по обмену и правовой оценке действий освобождённых.

«Не секрет, что освобождают не только героев. Были неоднократные случаи, когда освобождали организаторов референдумов и других преступников, которые должны нести наказание», – говорили организаторы.

Митингующие кричали «Свободу узникам Кремля», «Свобода политизаключённым», «Напомним о каждом», «Слава Украине – героям слава» и «Слава нации – смерть врагам». Многие были с плакатами пропавших без вести или удерживаемых лиц.

Марш закончился под офисом Владимира Зеленского, где митингующие повторили свои требования и лозунги, прокрутили пропагандистский фильм про украинских «узников Кремля» и спели гимн Украины.

Напомним, что после прихода к власти Зеленский использовал обмен пленными накануне избирательных кампаний для поднятия рейтинга власти.

Однако процесс новых обменов забуксовал после того, как Зеленский стал демонстративно срывать выполнение договоренностей по Минским соглашениям, достигнутых на саммите Нормандской четверки.