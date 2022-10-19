В Киеве мандраж: Россия будет бить иранскими ракетами по украинским тылам
Если Иран продаст России свои баллистические ракеты, они могут быть использованы для ударов по украинским тылам.
Об этом в эфире 5 канала заявил военный эксперт Александр Коваленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Коваленко, Россия также может внести свои доработки в иранские вооружения.
«Я не исключаю того, что Россия может получить от Ирана или уже получила некоторое количество ракетного оружия, о котором шла речь. Именно это будет первым испытанием этого оружия по территории Украины со стороны российских оккупантов…
Они имеют возможность наносить удары по объектам на расстояние в несколько сотен километров», – сказал эксперт.
«Точные тактико-технические характеристики пока что неизвестны. Они заявляют о 300 – 700 километров, но мы видели, как они заявляли, что у них «Шахид-136» может использоваться на две тысячи километров, хотя эффективное расстояние их использования с инерционной системой наведения – 170-200 километров.
После того, как россияне начали размещать блоки «ГЛОНАСС» на эти БПЛА, они увеличили эффективное расстояние их применения. Поэтому так же и по иранским ракетам. Скорее всего, их будут применять, в первую очередь, для того, чтобы осуществлять террор по гражданским объектам.
То есть по городам, по критической инфраструктуре, хотя точность, я не уверен, что у них очень высокая, потому это будет элемент террора, но уже не только по тем городам, которые находятся по линии фронта, а уже смогут наносить удары более глубоко в тыл, по тыловой части Украины», – заявил Коваленко.
Спасибо!
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