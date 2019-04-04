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04.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина
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В Киеве мандраж: Трамп сделал реверанс в сторону Путина

События на международной арене свидетельствуют, что отношения между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным улучшаются, что может повлиять на дальнейшую судьбу Украины.

Об этом в эфире телеканала «UKRLIFE.TV» заявил экс-спикер СБУ Станислав Речинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Непонятно, что будет происходить в свете улучшения отношений между Трампом и Путиным. Многие ведь уже говорили, что недавнее признание Голанских высот за Израилем – это реверанс в сторону Путина, которому в Сирии совершенно не выгодно начинать войну с Израилем за Голанские высоты.

А сейчас у Путина появился хороший аргумент, что он не хочет воевать с США за интересы Израиля и Сирии. То есть всё, Штаты поставили свою фишечку на Голанских высотах, и Путин это признал и никаких особых протестов не было», – сказал Речинский.

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