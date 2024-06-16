В Киеве первый с начала СВО гей-парад не дождался «Калибра»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня в Киеве впервые с начала СВО состоялся «Марш равенства за права ЛГБТ». Участие в гей-параде приняли, помимо представителей сексуальных меньшинств, сотрудники посольств стран Запада, различных грантоедских организаций и т.п. Среди лозунгов была легализация однополых браков как условие мира на Украине. Часть плакатов ссылалась на участие в войне против России геев и лесбиянок, – очевидно, как основание теперь по полной «качать права».





Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Шествие геев и лесбинянок длилось недолго – его маршрут занял всего около 100 метров. Преградой стала не воздушная тревога, а контр-акция на Майдане, организованная группой штурмовиков с бандеровскими флагами и символикой «Правого сектора».

Смяв кордон полиции, боевики вышли на проезжую часть и устроили свой марш.

Масшатбных стычек не произошло, но обе стороны отчитались перед своими адептами об успешно проведённых акциях.

Националисты заявили, будто сорвали маршрут ЛГБТ-шествия, заставив геев и лесбиянок разбежаться раньше намеченного времени, ограничившись фотосессией. Извращенцы, в свою очередь, отрапортовали спонсорам, что «всё прошло по плану, без провокаций, и участники уже разошлись».