В Киеве первый с начала СВО гей-парад не дождался «Калибра»

Сергей Рыжов.  
16.06.2024 12:20
  (Мск) , Москва
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Дзен, Киев, ЛГБТ, Общество, Политика, Права человека, Сюжет дня, Украина


Сегодня в Киеве впервые с начала СВО состоялся «Марш равенства за права ЛГБТ». Участие в гей-параде приняли, помимо представителей сексуальных меньшинств, сотрудники посольств стран Запада, различных грантоедских организаций и т.п. Среди лозунгов была легализация однополых браков как условие мира на Украине. Часть плакатов ссылалась на участие в войне против России геев и лесбиянок,  – очевидно, как основание теперь по полной «качать права».


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Шествие геев и лесбинянок длилось недолго – его маршрут занял всего около 100 метров. Преградой стала не воздушная тревога, а контр-акция на Майдане, организованная группой штурмовиков с бандеровскими флагами и символикой «Правого сектора».

Смяв кордон полиции, боевики вышли на проезжую часть и устроили свой марш.

Масшатбных стычек не произошло, но обе стороны отчитались перед своими адептами об успешно проведённых акциях.

Националисты заявили, будто сорвали маршрут ЛГБТ-шествия, заставив геев и лесбиянок разбежаться раньше намеченного времени, ограничившись фотосессией. Извращенцы, в свою очередь, отрапортовали спонсорам, что «всё прошло по плану, без провокаций, и участники уже разошлись».

 

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