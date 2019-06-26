В Киеве – массовые обыски у высокопоставленных мародеров из Минобороны

26.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Государственное бюро расследований проводит около 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, сообщает пресс-служба ведомства.

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«ГБР вместе с Департаментом защиты экономики и Генпрокуратуры по месту проживания должностных лиц Минобороны, коммерческих структур, в офисных помещениях… В рамках уголовного производства по фактам закупок имущества по завышенным ценам для Вооруженных сил», — заявил он.

По словам директора Бюро, предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн. В частности, речь идёт о закупке 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тысяч бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам.

«Три из пяти бронежилетов простреливаются», — заявил Труба.

В свою очередь директор теруправления ГБР в Киеве Руслан Марчук добавил, что бронежилеты изъяты на воинских складах и они не поступили на вооружение украинской армии.

Отвечая на вопрос о том, кто является производителем этих бронежилетов, Марчук сказал, что пока следствие не может сообщить эту информацию.

Труба уточнил, что договор на поставку бронежилетов был подписан в начале этого года. Досудебное расследование проводится около двух месяцев.

Он также сообщил, что в ходе обысков изъято 11 тысяч бронежилетов.

По словам директора ГБР, в преступную группу входили должностные лица Минобороны и частных структур, однако пока подозрение никому не предъявлялось.

«Все лица, у которых проводятся обыски, являются свидетелями. Подозрение я никому не предъявлялось», — подчеркнул Труба, отвечая на вопрос о том, на каком основании проводились обыски у бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, экс-помощника министра обороны, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова.

«Процессуального документа в настоящее время в отношении кого-либо не составлено, подозрение не выдвигалось», — добавил он.

Также директор ГБР отверг политическую подоплеку в деле о закупке имущества для Минобороны.

«О каком политическом преследовании можно говорить, когда оперативные мероприятия проводились на протяжении года… никаких политических намерений в этом уголовном производстве нет», — сказал он.

Ранее сегодня украинский юрист Андрей Портнов анонсировал “ближе к вечеру” “хорошие новости” по результатам обысков у чиновников Минобороны.