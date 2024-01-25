В Киеве мечтают, что ВСУ станут дешевыми наймитами

Вадим Москаленко.  
25.01.2024 12:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


Украинские солдаты могут стать востребованными наёмниками для стран НАТО как высокопрофессиональные европейцы, услуги которых стоят очень дёшево.

Об этом в эфире интернет-блога «Вышка» заявил украинский политолог Геннадий Дубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские солдаты могут стать востребованными наёмниками для стран НАТО как высокопрофессиональные европейцы, услуги которых...

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«Возможно ли в будущем использование украинских вооружённых сил за границей? Можно лишь сказать, что украинские военные очень ценились в миротворческих контингентах ООН, поскольку уровень компетентности и невысокий уровень заработной платы, цена-качество, выгодно отличала наших военных от любых других.

Насколько мне известно, среди наших военнослужащих всегда стояла очередь поучаствовать в такой миссии, поскольку неплохо платили, риски были умеренные, и для карьеры неплохо. Думаю, а таком формате желающих будет много», – уверен Дубов.

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