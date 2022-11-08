На Украине мечтают: Китай отправит «вежливых людей» на Дальний Восток

08.11.2022  08:37 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дальний Восток, Дзен, Китай, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Китай в ближайшее время может очень подсобить Украине, устроив крымский сценарий на Дальнем Востоке, где на данный момент практически нет российской армии.

Об этом в ходе пресс-коференции заявил политолог Виктор Небоженко, обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Китай в ближайшее время может очень подсобить Украине, устроив крымский сценарий на Дальнем Востоке,...

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«Китай ждёт мощный национал-социалистический подъём. Вот откуда концепт – что мы будем делать с Тайванем и как мы с ним расправимся? Для нас это очень важно, потому что национал-социализм Китая – это такая стёртая форма фашизма. Они могут быть очень добрые по торговле, но очень жёсткие по отношению к реализации китайского национализма», – сказал эксперт.

«Если мы говорим про китайский национализм, то мы сразу понимаем, что, как любой агрессивный национал-социализм, он связан с агрессией, движением и не только в сторону Китая, но и в сторону России. Как это ни странно, вполне возможно, что освобождённый сейчас от военного присутствия России Дальний Восток может оказаться по крымскому сценарию.

Помните крымский сценарий? Заходят «вежливые люди», проводят голосование, никто не возмущается, и в результате референдум и присоединение.

Вполне возможно, что крымский сценарий будет использован и на Дальнем Востоке. Мы не просим этого. Однако это очень сильно облегчит ситуацию Украины после войны, но и, может быть, во время войны», – надеется Небоженко.

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