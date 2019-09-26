В Киеве мечтают лежать на крымском пляже и получать от России контрибуции
Существует три варианта разрешения конфликта на Украине – правда, каждый из которых еще менее реальнее предыдущего.
Об этом в ходе круглого стола заявил украинский политический эксперт Валентин Гладких, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все наши сценарии возвращения Донбасса и Крыма зависят от того, как закончится конфликт с Российской Федерацией.
Сценарий первый – это поражение. Нам рассказывают, что мы в выигрыше, но давайте представим, что мы проиграем. Факторы, которые играют в эту пользу, мы видим. Мы имеем поддержку наших партнеров и всего цивилизационного мира. Если мы ее потеряем, то непременно проиграем…
Второй сценарий – это сценарий компромисса. Компромисс, как слово, затаскано слишком. Оно уже потеряло свое первичное содержание и приобрело множество интерпретаций, которые выгодны разным политическим силам.
Нет ни одного сценария по Крыму. Либо возвращение, либо невозвращение аннексированной территории.
Что касается ОРДЛО, то там шире пространство для различных компромиссов. А какой сценарий этого компромисса для нас есть? Какой сценарий для нас будет приемлем или не очень?
Для того, чтобы дать ответы на эти вопросы, необходимо осознать такую вещь и определить цель конфликта. Мне кажется, что основной целью всего этого является сохранение государственного суверенитета…
Третий сценарий является самым желанным – это победа. Исчезнут наши враги как роса на солнце, исчезнет Российская Федерация или растворится. Возможно, она испугается и скажет, что больше так не будет, почувствовав всю мощь украинской армии.
Будут выплачивать нам контрибуции, все их предки должны выплачивать украинцам долг, а мы будем только лежать в деоккупированом Крыму на пляже и пить апельсиновый сок. В этом сценарии я сомневаюсь», – резюмировал эксперт.
Спасибо!
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