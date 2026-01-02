Украине выгоден длительная заморозка конфликта, поскольку это позволит накопить огромные запасы оружия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога, который ведет грантоедка Елена Дума, заявил киевский экономист Михаил Кухар.

Он задается вопросом, какие шаги нужно предпринять Киеву в переговорах, «чтобы было так, как мы хотим».

«Будет какое-то прекращение огня – будет накопление военных потенциалов время этой паузы. Многие стратеги считают, что общее накопление ракетного потенциала уже через три месяца станет таким, что никто не решится выстрелить. Потому что по разрушительной силе это как тактическое ядерное оружие, которое нам боялись давать, Россия боялась применять. После года мира у обеих стран будут десятки тысяч ракет, а дронов – десятки миллионов. Если их запустить одним залпом друг против друга, то понятно, что будет взаимное уничтожение.

Условие взаимного уничтожения и есть условие нерушимости мира, как мы знаем из истории холодной войны XX века», – мечтает Кухар.