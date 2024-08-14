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Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию могли бы быть компенсированы, если бы удалось запустить простаивающий 13 лет нефтепровод Одесса-Броды.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил «специалист по нефтяному рынку» Сергей Куюн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская сторона, компания «Укртранснафта», кабмин на протяжении последних 15, если не 20 лет пытались неоднократно поднимать вопрос по транзиту морской нефти. Это знаменитый трубопровод Одесса-Броды. Поднимать нефть с моря к Бродам и качать оттуда на Венгрию, Словакию. Были проекты и до Австрии сделать перемычку. И всегда единственным препятствием для этого было венгерское правительство. Сегодня маски скинуты. Эти истерики Венгрии связаны с тем, что это для них не экономика, а политика», – рассуждал Куюн.

О том, какая нефть могла бы качаться по Одессе-Броды, украинский «специалист» не уточнил. Напомним, что попытки бывшего президента Украины Петра Порошенко договориться с Азербайджаном в 2016 году провалились. Это связано с тем, что построенные еще в советские годы НПЗ Венгрии и Словакии, могут перерабатывать только высокозернистую нефть Урала и Поволжья. Проблема безопасности поставок в Одессу также осталась без комментария «специалиста».

Строительство нефтепровода «Одесса-Броды», на котором очень настаивал тогдашний президент Украины Виктор Ющенко, было завершено в 2001 году. В Бродах Львовской области была осуществлена стыковка с нефтепроводом «Дружба». Планировалось продление этого нефтепровода на территорию Польши к Плоцку и Гданьску, но Варшава решила не достраивать объект.

Нефтепровод простаивал до 2004 года, а затем использовался российскими компаниями в режиме реверса. В 2010 году поставки нефти были остановлены. Затем нефтепровод стала использовать Беларусь для прокачки «черного золота» из Венесуэлы и Азербайджана на свои заводы. Продолжалось это недолго, и с конца 2011 года белорусская сторона прекратила использование нефтепровода. Сейчас «Одесса-Броды» простаивает.