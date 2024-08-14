В Киеве мечтают навязать Орбану мертворожденного «ребенка» Ющенко

Елена Острякова.  
14.08.2024 16:11
  (Мск) , Москва
Просмотров: 662
 
Беспредел, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Нефть, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина


Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию могли бы быть компенсированы, если бы удалось запустить простаивающий 13 лет нефтепровод Одесса-Броды.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил «специалист по нефтяному рынку» Сергей Куюн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию могли бы быть компенсированы, если бы удалось...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Украинская сторона, компания «Укртранснафта», кабмин на протяжении последних 15, если не 20 лет пытались неоднократно поднимать вопрос по транзиту морской нефти. Это знаменитый трубопровод Одесса-Броды. Поднимать нефть с моря к Бродам и качать оттуда на Венгрию, Словакию. Были проекты и до Австрии сделать перемычку. И всегда единственным препятствием для этого было венгерское правительство. Сегодня маски скинуты. Эти истерики Венгрии связаны с тем, что это для них не экономика, а политика», – рассуждал Куюн.

О том, какая нефть могла бы качаться по Одессе-Броды, украинский «специалист» не уточнил. Напомним, что попытки бывшего президента Украины Петра Порошенко договориться с Азербайджаном в 2016 году провалились. Это связано с тем, что построенные еще в советские годы НПЗ Венгрии и Словакии, могут перерабатывать только высокозернистую нефть Урала и Поволжья. Проблема безопасности поставок в Одессу также осталась без комментария «специалиста».

Строительство нефтепровода «Одесса-Броды», на котором очень настаивал тогдашний президент Украины Виктор Ющенко, было завершено в 2001 году. В Бродах Львовской области была осуществлена стыковка с нефтепроводом «Дружба». Планировалось продление этого нефтепровода на территорию Польши к Плоцку и Гданьску, но Варшава решила не достраивать объект.

Нефтепровод простаивал до 2004 года, а затем использовался российскими компаниями в режиме реверса. В 2010 году поставки нефти были остановлены. Затем нефтепровод стала использовать Беларусь для прокачки «черного золота» из Венесуэлы и Азербайджана на свои заводы. Продолжалось это недолго, и с конца 2011 года белорусская сторона прекратила использование нефтепровода. Сейчас «Одесса-Броды» простаивает.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть