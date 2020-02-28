В Киеве мечтают о «гиперпрыжке» в разработке ударных БПЛА

28.02.2020, Киев, Игорь Петров

Украина должна преодолеть техническое отставание от соседей, которые уже разработали и испытывают ударные роботизированные комплексы.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы предлагаем не догонять другие страны в вопросах перевооружения, а сделать гиперпрыжок. И для этого делать акцент на новые технологии. Так, много говорили о возможностях ударных авиационных и морских БПЛА. Это не такие уж большие ресурсы и это реально можно сделать. И такие подразделения могут существенно усилить наши ВС», – сказал Бадрак.

Сегодня Украина менее технологично перевооружается в сравнении с соседями. Валентин Бадрак привел пример Эстонии, которая с помощью европейских компаний создала боевую роботизированную наземную систему. Россия уже несколько лет испытывает в Сирии комплекс «Уран», который имеет ракетное вооружение.

Бадрак похвалился, что его КБ «разработало разработало ракеты, противотанковые ракетные комплексы». Кроме того, в стране работают четыре частные компании, которые делают проекты боевых роботов.

«Можно под эгидой «Укроборонпрома» создать консорциум с задачей создания ударного комплекса. На создание такого комплекса может уйти меньше года», – считает Валентин Бадрак.

Он привел пример Белоруссии, где сотрудничество государства и частных компаний позволило разработать собственный БПЛА, который может поражать цели на расстоянии до 2 км.