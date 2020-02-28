28.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Украина
Просмотров:

В Киеве мечтают о «гиперпрыжке» в разработке ударных БПЛА


Украина должна преодолеть техническое отставание от соседей, которые уже разработали и испытывают ударные роботизированные комплексы.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы предлагаем не догонять другие страны в вопросах перевооружения, а сделать гиперпрыжок. И для этого делать акцент на новые технологии. Так, много говорили о возможностях ударных авиационных и морских БПЛА. Это не такие уж большие ресурсы и это реально можно сделать. И такие подразделения могут существенно усилить наши ВС», – сказал Бадрак.

Сегодня Украина менее технологично перевооружается в сравнении с соседями. Валентин Бадрак привел пример Эстонии, которая с помощью европейских компаний  создала боевую роботизированную наземную систему. Россия уже несколько лет испытывает в Сирии комплекс «Уран», который имеет ракетное вооружение.

Бадрак похвалился, что его КБ «разработало разработало ракеты, противотанковые ракетные комплексы». Кроме того, в стране работают четыре частные компании, которые делают проекты боевых роботов.

«Можно под эгидой «Укроборонпрома» создать консорциум с задачей создания ударного комплекса. На создание такого комплекса может уйти меньше года», – считает Валентин Бадрак.

Он привел пример Белоруссии, где сотрудничество государства и частных компаний позволило разработать собственный БПЛА, который может поражать цели на расстоянии до 2 км.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть