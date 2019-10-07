В Киеве мечтают ударить России в спину

07.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина дожидается момента, когда в России начнется внутренняя смута, и можно будет ударить в спину. Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Дацюка, Россия поступила так с Украиной, когда в Киеве произошел Евромайдан, забрав при этом Крым и Донбасс. Соответственно, обратно эти регионы будут «возвращены» Украиной при аналогичных условиях.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Когда меня спрашивают, даже русские спрашивают: «А как вы, вот вы говорите, что вернете Крым?». Я говорю: «А вы, что, не догадываетесь?». Они: «Нет, не догадываемся».

Говорю: «Смотрите – когда у нас произошла революция, и когда тут целыми толпами сидели ваши спецслужбы, и Янукович бежал, у нас практически не было армии, потому что ваши же агенты ее и разрушали, превращали армию в ноль. Мы были очень слабы. Вы ударили нам в спину. Когда в России начнется смута, мы точно так же ударим вам в спину. Вот это неприятно говорить, но это так. То есть, ребята, ничего личного, никаких дружеских отношений. Вы бандиты. С бандитами поступают как с бандитами. Поэтому, вы ударили в спину – мы ударим в спину», – заявил Дацюк.

Философ также отметил, что никаких договоров с Россией быть не может потому, что они не будут соблюдаться, а все население РФ должно нести «коллективную ответственность» за действия власти:

«Это все, что накопилось и осталось в ментальности украинцев – русские не имеют чести, они недоговороспособны, они могут подвести в любой, особенно сложный момент. И это та модель отношений, которая на ближайшую, по крайней мере, сотню лет между нами сохранится. С Россией надо вести себя как с бандитом, они не заслужили чести, не заслужили договора», – сказал Дацюк.