В Киеве мечтают захватить Крым, чтобы оттуда обстреливать Кубань

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Украине нужно захватить Крым, чтобы нивелировать угрозу для своего черноморского побережья и с его территории обстреливать Краснодарский, Ставропольский край и Ростовскую область.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил военный эксперт Сергей Грабский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока оружие, которое нас очень сильно беспокоит, это ракеты «Оникс», которые запускаются из Крыма. Мы их, к сожалению, не сбиваем пока, и они представляют серьезную угрозу. Естественно, с ликвидацией крымской угрозы, с восстановлением справедливого порядка на территории Крыма, украинского порядка, проблема с «Ониксами» будет решена. Удары будут происходить уже по сопредельной территории в интересах сил обороны Украины, то есть, мы начинаем уже беспокоить противника на его предкавказском направлении. Это Ставропольский, Краснодарский край, Ростовская область. То есть, боевые действия перемещаются уже в зону Азовского моря, и противник теряет очень существенные возможности по использованию Азовского моря и, в общем-то, по использованию всей береговой черты», – заявил Грабский.