В Киеве меджлисовцы с украинским дипломатом отбивали Крым у «ослабленной России»

05.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина «вернет» Крым, как только Россия станет слабой – как Азербайджан вернул часть подконтрольных ранее Нагорному Карабаху территорий в прошлом году.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Чалого, Украина не может идти на любые компромиссы по статусу Крымского полуострова.

«Нужно делать быстрые шаги по обеспечению будущего Крыма. Я уверен, что Крым – украинский и он вернется. Это будет долгая история, но это точно будет. И потому уже сейчас нужно понимать, как бороться за тот Крым, который будет через некоторое время… Нам нужно держать очень сильную позицию международно-правовую и юридическую. Никаких компромиссов по статусу Крыма.

То есть, Крым – это Украина, это автономная республика в составе Украины – это однозначно. И никаких компромиссов в этом вопросе. Армяно-азербайджанский конфликт показал, что на определенном этапе, когда создаются условия, то возможно решение, которое быстро приводит к восстановлению территориальной целостности страны.

Почему Азербайджан может свою позицию таким образом отстаивать? Потому что он с международно-правовой точки зрения сто процентов прав… Так же и у нас, настанет момент когда мы будем достаточно сильными, а Россия слабой для того, чтобы восстановить справедливость и вернуть назад. И все нас поддержат, потому что правда будет на нашей стороне», – вещал Чалый.

При этом, дипломат подчеркнул, что в «новом» Крыму не будет места российской военной базе:

«Нужно думать, каким будет Крым после того, как мы оттуда выгоним россиян. И уже никакой милитарной базы российской не будет – все, они потеряли, они расторгли все эти соглашения, они сами своими действиями закрыли возможность нахождения российской базы в будущем. Значит, что будет дальше, каким будет Крым. Будет ли это еврорегион, как он будет развиваться – это же вопросы, которые никто не снимал, к этому нужно готовиться», – бредил украинский дипломат.