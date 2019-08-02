В Киеве меняет владельца популярный журнал

02.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинский бизнесмен Анатолий Евтухов продает киевский журнал Фокус, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает издание theБабель со ссылкой на самого Евтухова.

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По информации издания, сделка еще не закрыта. Бизнесмен не сказал, кто покупатель.

Перезапускать журнал будет бывший главный редактор Forbes-Украина Владимир Федорин. Он займется разработкой стратегии издания, пишет theБабель.

Также, согласно изданию, 1 августа журналист встретился с редакцией Фокуса.

“На встречу он пришел вместе с Дмитрием Фиоником, который раннее был редактором этого журнала. Фионик сосредоточится на больших текстах-историях. Федорин рассказал журналистам о своем опыте в Forbes-Украина и о важности невмешательства коммерческого отдела в работу СМИ. В ближайшее время Федорин планирует часто общаться с редакцией, давать советы и развивать сайт, журнал, а также видеонаправление”, – говорится в сообщении.

Владимир Федорин не подтвердил и не опроверг информацию о своем назначении, пояснив, что об этом говорить преждевременно. “Моя роль сейчас – консультативная”, – сказал он.

Также Федорин подтвердил, что встречался с коллективом журнала.

На вопрос о том, кто покупатель, журналист ответил, что не знает. “Будет покупка – будет имя”, – сказал он.

Компания Евтухова Business Radio Group купила Фокус в 2016 году у Бориса Кауфмана. Евтухов является бизнес-парнером бывшего депутата ВР Виталия Хомутынника. Участники медиарынка называли его реальным владельцем Фокуса. Сам Хомутынник это отрицал.