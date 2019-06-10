В Киеве, Минске и на фронте оказались три разные Украины

10.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинская сторона на переговорах в Минске сама берёт на себя обязательства и сама же их не выполняет.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» расскзаал спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В сухом остатке после переговоров, которые были в среду, три уголовных дела, ещё может быть в отношении Кучмы, сегодня 410 прилётов было по соседней ДНР, спровоцированный обстрел Станицы Луганской, то есть крест на разведении в Станице Луганской. Там не стреляли с марта. До тех пор, пока не возникла новая тема разведения в Станице Луганской, там ничего не обстреливали», – сказал Мирошник.

«Они берут на себя обязательства, сами их не выполняют, сами вводят новые ограничения, сами потом от них отказываются, сами объявляют мир, сами его нарушают, – охарактеризовал политик действия Киева. – То есть мы в этом случае вообще, получается, не участвуем в этом процессе.

В Станице Луганской украинской стороне с марта не нужно было обстреливать, эта тема была завешена, были выборы, были более важные задачи, сейчас, как только пошёл отсчёт семи дней до 10 июня, то есть, в понедельник должна была быть дата разведения в Станице Луганской, там тут же объявились обстрелы, и обстрелы, я думаю, ещё сегодня-завтра будут, это запросто», – рассказал Мирошник.

«Пока мы видим абсолютную дисфункцию украинской стороны: есть заявления президента, его поручения, есть его посланник, который едет в Минск на переговоры, а после этого три дня даёт показания о том, что он там делал, что он там говорил и вообще, что он там имел в виду – не сходить ли вам в Генпрокуратуру? И есть люди, которые в этот же самый день дают команду обстреливать Донецк и Луганск, причём, молотить с утроенной силой», – добавил представитель ЛНР.