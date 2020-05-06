06.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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В Киеве молят Германию и Францию остановить «план Лаврова»


В Киеве возлагают большие надежды, что Франция и Германия заблокируют инициативы России по началу прямых переговоров Украины и ЛДНР, где все остальные игроки были бы лишь в статусе наблюдателей.

Об этом в эфире «Obozrevatel TV» заявил бывший замминистра «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«25 апреля министр иностранных дел России Лавров дал развернутое интервью российскому телевидению в программе «Большая политика». А через день, 27 апреля, тот же господин Лавров проводил встречу со студентами МГИМО, который готовит кадровых дипломатов.

Во время интервью и этой встречи прозвучал, с моей точки зрения, фундаментальный тезис, касающийся Минска. Минская группа называется трехсторонней контактной группой. Украина и наши союзники: и французы, и немцы, понимают это так: это Украина–Россия и в качестве модератора–посредника ОБСЕ. Но из уст Лаврова прозвучал дважды тезис о том, что группа двухсторонняя: Киев и Донецк и Луганск, а Россия и ОБСЕ выступают как посредники, которые в целом должны принудить Киев исполнить взятые на себя обязательства», – сказал Тука.

По его словам, в этом «фундаментальная разница» подхода между Киевом с Германией и Францией с одной стороны и Россией с ЛДНР с другой.

«Если оценить эти вводные данные, тогда очень легко анализировать разговоры Ермака (Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины – ред.) для американского Atlantic Council и дальнейшую реакцию РФ. В России подтвердили, что Киев согласился на проведение прямых переговоров между Киевом и Донецком и Луганском. Все встает с головы на ноги», – отметил Тука.

Он добавил, что, по его мнению, поддержки Германии и Франции в вопросе прямых переговоров Киева и ЛДНР не будет.

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