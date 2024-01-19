В Киеве молятся на молдавских релокантов, чтобы не дали снести Санду – «в других странах не лучше»

Вадим Москаленко.  
19.01.2024 21:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 155
 
Выборы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина


После серии выборов в Европе Украина рискует оказаться в окружении не самых дружественных стран, на которые нельзя положиться.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук рассказал украинский шоумен и мошенник-волонтёр Сергей Притула, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После серии выборов в Европе Украина рискует оказаться в окружении не самых дружественных стран,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«У нас очень неуверенная ситуация в Молдове, где Санду сейчас имеет проблемы с рейтингом, и нам снова приходится надеяться на их заграничный избирательный округ. Чтобы молдаване, которые не живут в Молдове, проддержали проевропейскую президентку. А если этого не случится, и это будет пророссийский президент? Мы получим 1200 километров границы со страной, в которой мы не можем быть уверены», – выразил опасения Притула.

На других «фронтах», по его словам, не лучше.

«То же самое нам очень важны выборы в Румынии из-за того же самого аспекта. Нам интересны выборы в Австрии, чтобы мы понимали – у нас появится третий союзник Фицо и Орбана, или всё-таки они останутся в адеквате там.

Очень важны выборы в Европарламент, где мы ожидаем увеличения количества правых популистов, радикалов и так далее. И, конечно, вишенкой на этом торте находятся выборы в США», – переживал «волонтёр».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть