Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После серии выборов в Европе Украина рискует оказаться в окружении не самых дружественных стран, на которые нельзя положиться.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук рассказал украинский шоумен и мошенник-волонтёр Сергей Притула, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«У нас очень неуверенная ситуация в Молдове, где Санду сейчас имеет проблемы с рейтингом, и нам снова приходится надеяться на их заграничный избирательный округ. Чтобы молдаване, которые не живут в Молдове, проддержали проевропейскую президентку. А если этого не случится, и это будет пророссийский президент? Мы получим 1200 километров границы со страной, в которой мы не можем быть уверены», – выразил опасения Притула.

На других «фронтах», по его словам, не лучше.

«То же самое нам очень важны выборы в Румынии из-за того же самого аспекта. Нам интересны выборы в Австрии, чтобы мы понимали – у нас появится третий союзник Фицо и Орбана, или всё-таки они останутся в адеквате там. Очень важны выборы в Европарламент, где мы ожидаем увеличения количества правых популистов, радикалов и так далее. И, конечно, вишенкой на этом торте находятся выборы в США», – переживал «волонтёр».