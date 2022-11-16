В Киеве молятся на очередные мрачные прогнозы Набиуллиной

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Новости Украины

Надеяться, что Россию остановят вызванные санкциями и взлётом необходимых затрат на войну экономические проблемы, бесперспективно.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С декабря должно заработать ещё и эмбарго на российскую нефть, это тоже удар. Но недавно указ Путина, что будут выплачивать военным за уничтоженную украинскую технику, потом выплаты мобилизованным, потом удар эмбарго и санкции», – отметил модератор канала.

В связи с этим он выразил надежду на экономический тупик, войдя в который Россия будет не в состоянии как государство выполнять многие свои параметры.

«Пока российский бюджет с профицитом, благодаря «Газпрому». У Центробанка России достаточно эффективный менеджер, я имею в виду Набиуллину, но даже её последние заявления, читая между строк, можно понять, что проблемы в российской экономике и финансах нарастают. Но делать ставку на то, что экономические проблемы заставят Россию в краткосрочной перспективе изменить позицию, не стоит на это надеяться, равно как и на заговорщиков в Кремле. У нас любят конспирологию. Как бы то ни было, всё будет зависеть от ситуации на поле боя», – возразил Золотарёв.

Отметим, что Набиуллина вместе с Кудриным в разы ошиблись с прогнозами по инфляции в РФ и по ВВП, предрекая в марте их драматическое падение.