В Киеве молятся на ввод американского контингента
Без США введение иностранного контингента на территорию Украины после окончания конфликта не имеет особого смысла.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское издание «Зеркало недели».
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«Оптимальным вариантом для Украины был бы миротворческий контингент, состоящий преимущественно из солдат стран – членов ЕС. Опыт миротворческих операций ООН показывает, что миссии, состоящие из военнослужащих африканских и азиатских государств куда менее эффективны в реализации своего мандата, нежели подразделения из Европы. Но вице-президент США Джей Ди Вэнс прав, когда говорит, что миротворческий корпус только из западных военных будет менее эффективен в сдерживании России. Поэтому среди миротворцев также могут быть и солдаты из Китая и Бразилии.
Но главное – в контингенте в любом качестве должны присутствовать американцы. Их участие повлияет на позицию европейских скептиков: военный потенциал и политические возможности США увеличивают шансы операции на успех. Наличие американцев также гарантия ненападения на миротворцев. Однако пока Вашингтон исключает отправку американских солдат. По словам Трампа, «потому что мы очень далеко», – говорится в публикации.
При этом автор добавляет с надеждой, что теоретически Вашингтон еще может изменить свою позицию. По его словам, пока все очень неопределенно.
«Как показала встреча в Париже, процесс принятия Европой решения об отправке миротворцев в Украину не будет быстрым и легким. Окончательное решение будет зависеть от множества факторов, в том числе и от того, как будут развиваться события на поле боя российско-украинской войны и проходить переговоры между Соединенными Штатами и Россией», – резюмирует «ЗН».
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