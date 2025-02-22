Без США введение иностранного контингента на территорию Украины после окончания конфликта не имеет особого смысла.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское издание «Зеркало недели».

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«Оптимальным вариантом для Украины был бы миротворческий контингент, состоящий преимущественно из солдат стран – членов ЕС. Опыт миротворческих операций ООН показывает, что миссии, состоящие из военнослужащих африканских и азиатских государств куда менее эффективны в реализации своего мандата, нежели подразделения из Европы. Но вице-президент США Джей Ди Вэнс прав, когда говорит, что миротворческий корпус только из западных военных будет менее эффективен в сдерживании России. Поэтому среди миротворцев также могут быть и солдаты из Китая и Бразилии.

Но главное – в контингенте в любом качестве должны присутствовать американцы. Их участие повлияет на позицию европейских скептиков: военный потенциал и политические возможности США увеличивают шансы операции на успех. Наличие американцев также гарантия ненападения на миротворцев. Однако пока Вашингтон исключает отправку американских солдат. По словам Трампа, «потому что мы очень далеко», – говорится в публикации.