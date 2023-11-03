В Киеве морально готовятся к неминуемому и ужасному поражению   

Окончание войны обернется для Украины медленным и ужасным осознанием неминуемого поражения.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский военный эксперт, в прошлом полковник СБУ Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация может сложиться так, что политики хотят войны, а военная составляющая будет затихать. Но затихать она будет с ужасом у нас, потому что у нас будут патроны заканчиваться и снаряды. А у противника только разворачивается», – сказал Стариков.

Он убеждён, что Украина никогда не сможет тягаться с Россией в производстве даже при поддержке Запада.

«В ЕС производят четыре тысячи снарядов в месяц. Почему Евросоюз обещал нам миллион снарядов, а сейчас половину, а может и ещё меньше. Потому что четыре тысячи снарядов в месяц.

А в России производят четыре тысячи снарядов в день. А у них ещё есть КНДР, которая подтягивает, за год снарядов навезли, по разным оценкам от пятисот тысяч до миллиона. У них есть, а у нас нет, и не будет», – добавил эксперт.