В Киеве морально готовятся к неминуемому и ужасному поражению   

Вадим Москаленко.  
03.11.2023 09:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, Украина


Окончание войны обернется для Украины медленным и ужасным осознанием неминуемого поражения.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский военный эксперт, в прошлом полковник СБУ Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Окончание войны обернется для Украины медленным и ужасным осознанием неминуемого поражения. Об этом в...

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«Ситуация может сложиться так, что политики хотят войны, а военная составляющая будет затихать. Но затихать она будет с ужасом у нас, потому что у нас будут патроны заканчиваться и снаряды. А у противника только разворачивается», – сказал Стариков.

Он убеждён, что Украина никогда не сможет тягаться с Россией в производстве даже при поддержке Запада.

«В ЕС производят четыре тысячи снарядов в месяц. Почему Евросоюз обещал нам миллион снарядов, а сейчас половину, а может и ещё меньше. Потому что четыре тысячи снарядов в месяц.

А в России производят четыре тысячи снарядов в день. А у них ещё есть КНДР, которая подтягивает, за год снарядов навезли, по разным оценкам от пятисот тысяч до миллиона. У них есть, а у нас нет, и не будет», – добавил эксперт.

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