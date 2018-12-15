В Киеве морально готовятся к освобождению Одессы русским флотом

15.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Петр Порошенко продемонстрировал жалкую реакцию на инцидент в Керченском проливе, где экипажи катеров ВМС Украины сдались в плен.

Об этом на страницах киевской газеты «День» пишет доцент Киево-Могилянской академии Игорь Лосев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обижаемся на запад, на его «беспокойство» и «озабоченность», но и Запад имеет основания не доверять нашей власти и подозревать её в двойственных стандартах.

Ведь Украина до сих пор торгует с Россией на 11 млрд долларов в год. Из этих денег 7,5 млрд долларов ушло из Украины в РФ в уплату за её товары. Сколько ракет, снарядов, мин, гранат и патронов можно изготовить и применить против Украины в этих 7,5 млрд долларов? Что значительно больше, чем весь наш годовой военный бюджет.

Но об этом президент Порошенко ничего не сказал. После того, как наши корабли в Керченском проливе были атакованы и захвачены, мы снова начали ходить по международным судам, демонстрируя неспособность самостоятельно защищаться.

А если завтра российский флот захватит Очаков, Николаев, Одессу – будем рвать на себе рубашку перед международными инстанциями?» – возмущается Лосев.

«Как мы хотим жить у моря, не имея военного флота? Не будет флота, не будет на Украине и моря. Надо было начинать строить корабли ещё в 2014 году, если Кравчук, Кучма, Ющенко и Янукович ничего не делали и всё упустили. И сегодня мы бы уже что-то имели, чтобы защитить своё побережье.

Символ катастрофической политики центральной власти в морском вопросе – судьба украинского корвета, который 10 лет пытаются построить в Николаеве. Там постоянно чего-то не хватает, то средств, то материалов, то кадров, то желания власти», – сокрушается автор.

По мнению доцента Лосева, украинская власть действует пассивно и в вопросах получения американских фрегатов, которые США могли бы передать Киеву.

«Как стало известно, власти обеспокоены тем, что содержание каждого такого корабля стоит 25 млн долларов в год. Опять нет средств? Ну, на самом деле у нас их всегда нет, а вот на политические интриги, на бесконечные выборы, на подкуп электората, на пиар деньги есть всегда. А почему бы не одолжить денег у выгодополучателей схемы «Роттердам +»? И у счастливых создателей многочисленных коррупционных схем? Кроме того, у нас есть такое «национальное богатство», как олигархи», – возмутился Лосев.