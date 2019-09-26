В Киеве мучительно соображают, как уговорить Европу не отказываться от антироссийских санкций

26.09.2019, Киев, Владимир Гладков

В европейских странах давно наблюдается определённая усталость от невозможности экономического сотрудничества с РФ из-за антироссийских санкций.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявила юридический эксперт Екатерина Сорока, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По её словам, чтобы предотвратить негативные тенденции, необходимо собраться и с новой силой напугать Европу «российской угрозой».

«Не секрет, что у европейских стран уже есть в повестке дня месседжи об ослаблении антироссийских санкций.

Это обусловлено, во-первых, тем, что у определённых европейских стран в силу тех или иных причин есть определённые симпатии к России, а также тем, что есть определённые общие экономические интересы, это понятно.

Тут стоит вспомнить и «Северный поток-2», и определённые торговые операции. И мы все понимаем, что есть определённая усталость в европейских странах от невозможности сотрудничества в экономическом контексте с РФ, и мы можем наблюдать, что этому есть определённая поддержка и в обществе, и в политических кругах.

Ситуация сложная, нельзя закрывать на это глаза и отрицать. Возможно, следовало бы пробовать использовать эту ситуацию в пользу Украины.

Мы понимаем, что мы можем представителей европейских стран, которые заявляют о необходимости ослабления санкций, возвращать к цели, для чего они были введены – это был стабилизирующий эффект, это обеспечение определённого уровня безопасности, уменьшение влияния РФ.

Нужно оценивать, были ли эти цели достигнуты, остаётся ли угроза со стороны РФ – а мы понимаем, что, разумеется, уровень угрозы до сих пор достаточно высокий», – рассуждает Сорока.

При этом украинский политолог Александра Решмедилова напомнила, что, несмотря на агрессивную санкционную риторику против России, именно Украина не особо спешит ужесточать антироссийские меры.

«Когда Украина активизирует вопросы санкций против РФ, хорошо было бы перейти к синхронизации санкций, потому что они в большей мере раздроблены.

Условно говоря, хорошо было бы закольцевать весь украинский кейс. То есть, чтобы нам не надо было постоянно напоминать о дедлайнах, чтобы одни санкции не сплывали до того, как мы успеем о них напомнить.

Второе, давайте не забывать, что вообще, когда поднимается вопрос санкций в мире против РФ, достаточно часто спрашивают: а какие санкции ввела Украина? И нам это очень часто предъявляют», – заявила Решмедилова.