В Киеве «мультикультурная» истерика: «Хочу войны России с Азербайджаном, Арменией и Прибалтикой!»

Вадим Москаленко.  
07.07.2025 19:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Остаётся только надеяться, что вспыхнет война России с Азербайджаном и Арменией, а ещё лучше, если РФ нападёт на Прибалтику – чтобы «все, наконец, поняли, как тяжело Украине».

Об этом на панельной дискуссии в Киеве заявил бывший боевик нацбата «Айдар», помешанный на идее «незалежной» Ингрии Антон Мулкахайнен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Остаётся только надеяться, что вспыхнет война России с Азербайджаном и Арменией, а ещё лучше,...

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«Сейчас поссорились с Азербайджаном, с Арменией. Но это не факт, что они будут воевать. А мне бы хотелось, чтобы они воевали! И мне хотелось бы, извините за аморальное высказывание, мне хотелось бы, чтобы Российская Федерация напала на страны Балтии!

Для чего? Для того, чтобы они, наконец, почувствовали, что такое война, что такое беда, что одна Украина еле выстаивает. В том числе и за счёт мультикультурного состава украинского народа», – истерил фрик.

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