В Киеве музыкальный переполох: украинцы пополняют бюджет РФ на миллионы долларов
Российские музыкальные исполнители до сих пор зарабатывают на украинцах десятки миллионов долларов ежегодно.
Об этом в эфире канала «BBC news Украина» заявила киевская пропагандистка Ольга Паламарюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В приложении «Apple music» в топ-100 ежедневных песен 17 – русские. Это меньше, чем в этот же период прошлого года, но всё-таки почти каждая шестая песня – российского исполнителя.
Это много или мало? Достаточно, чтобы профинансировать российский бюджет, треть которого идёт на военные потребности.
Причём тут армия? За каждое прослушивание своей песни на любой площадке артист получает деньги. Процент от прибыли идёт в российский бюджет.
В январе подсчитали, что за год на украинцах российские авторы заработали более 81 миллиона долларов. Из них 5 миллионов – это налоги в российский бюджет.
А если эти деньги перевести в оружие, то потенциально за уплаченные налоги Россия могла бы купить 10 тысяч fpv-дронов, или более 400 беспилотников типа «Ланцет». Или выплатить зарплату 6358 российским военнослужащим», – ужасалась Паламарюк.
Она подчеркнула, что примерно такая же ситуация и на других площадках.
«К примеру, «YouTube» в топ-100 самых популярных песен на Украине за последнюю неделю 21 песня – российская. Скажу честно, ещё две недели назад из было 17.
В совокупности за неделю прослушали российских песен более 6 миллионов раз. В среднем «YouTube» выплачивает исполнителям по 1 доллару за тысячу прослушиваний. То есть, только за неделю россияне заработали на украинцах 6 тысяч долларов. Это только за прослушивание и просмотр самых популярных видеоклипов», – добавила пропагандистка.
В свою очередь, украинский шоумен и отъявленный русофоб, ведущий «Караоке на Майдане» Игорь Кондратюк подчеркнул, что даже такие цифры можно считать победой – ведь русскоязычного контента на рынке стало меньше.
«17 песен из 100 – это победа. Потому что, если бы ты посмотрела на эти цифры в январе 2014 года, несмотря на то что уже был Майдан и некоторые из редакторов его даже поддерживали… это просто победа», – пытался бодриться Кондратюк.
Спасибо!
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