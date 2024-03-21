Российские музыкальные исполнители до сих пор зарабатывают на украинцах десятки миллионов долларов ежегодно.

Об этом в эфире канала «BBC news Украина» заявила киевская пропагандистка Ольга Паламарюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В приложении «Apple music» в топ-100 ежедневных песен 17 – русские. Это меньше, чем в этот же период прошлого года, но всё-таки почти каждая шестая песня – российского исполнителя.

Это много или мало? Достаточно, чтобы профинансировать российский бюджет, треть которого идёт на военные потребности.

Причём тут армия? За каждое прослушивание своей песни на любой площадке артист получает деньги. Процент от прибыли идёт в российский бюджет.

В январе подсчитали, что за год на украинцах российские авторы заработали более 81 миллиона долларов. Из них 5 миллионов – это налоги в российский бюджет.

А если эти деньги перевести в оружие, то потенциально за уплаченные налоги Россия могла бы купить 10 тысяч fpv-дронов, или более 400 беспилотников типа «Ланцет». Или выплатить зарплату 6358 российским военнослужащим», – ужасалась Паламарюк.