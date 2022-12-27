В Киеве на акции протеста против отключения света начали стрелять

В украинской столице люди, проживающие в ЖК «Бережанский» на Оболони, перекрыли дорогу, протестуя против отключения света.

Причиной акции протеста на улице Автозаводской стало отключение электричества компанией ДТЭК за долги застройщика.

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«В двух 25-этажных полностью заселенных новостроях на улице Гулака, 4 все завязано на электроэнергии – свет, тепло, вода. Причем электроэнергия для жителей считается по коммерческому тарифу 5,292 грн за кВт-ч, ибо застройщик Галжитлобуд через свою подрядную фирму Будбилдинг не подключил эти дома по ТУ к городским сетям!

Сегодня двум многоэтажкам за долги застройщика (Будбилдинг) перед ДТЕК отключили свет. И это не аварийное или плановое отключение, а ДТЕК из-за бездействия компании застройщика и коррупции в органах архитектурного контроля и еще кое-кого попросту дернул за рубильник и отключил во время войны сотни жителей от жизни. Люди сидят без света, тепла и воды, чего нельзя делать согласно постановлению Кабмина от 05.03.2022 №206», – сообщает киевский телеграм-канал «Жизнь Оболонского района