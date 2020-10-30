30.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Киев, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
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В Киеве на Майдане джип врезался в толпу людей – есть жертвы


Два человека погибли, ещё несколько получили телесные повреждения в результате ДТП, произошедшем на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом сообщили в официальном Телеграмм-канале Нацполиции Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, около 16 часов в столичной полиции по спецлинии 102 поступила информация о смертельном ДТП на ул. Крещатик. По вызову немедленно выехали врачи, патрульные и следственно-оперативная группа столичной полиции по расследованию ДТП.

Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, в результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, несколько получили телесные повреждения. Виновником аварии оказался 66-летний водитель транспортного средства, его проверяют на состояние опьянения.


При этом на появившихся в сети видеороликах, видно, что на место происшествия стянулась масса людей. Среди иных звучат выкрики, что «убивать таких надо».

На другом ролике сам водитель разговаривает по телефону, после чего дышит в тест-трубку на наличие алкоголя.

Виновник ДТП отрицает состояние опьянения и утверждает, что потерял сознание за рулём, а также, что недавно перенёс операцию.

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