В Киеве на марше УПА расцвел антисемитизм и расизм
В ходе проходящего «Марша УПА» в киевском парке Шевченко один из участников мероприятия заявил, что украинское государство будет крепнуть только когда из власти уйдут евреи.
Антисемитское высказывание прозвучало в эфире финансируемого конгрессом США «Радио Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Что для вас означает этот праздник?» – спросил журналист участника марша.
«Для меня это означает, что наш полк хочет творить украинское государство. Но его нет, пока жиды при власти, а как будут украинцы, тогда будет дело. А пока они не при власти», – заявил пенсионер в военной форме.
«Спасибо», – поблагодарил интервьюер.
Инцидент у себя в Telegram прокомментировал историк и политолог Владимир Корнилов.
«Госдеповское «Радио Свобода» спрашивает у этого участника «марша УПА», что он там делает. Тот поясняет: «Мы хотим создать украинскую державу. Но её еще нет, пока ж…ды при власти». Знаете, как корреспондент американского СМИ реагирует? Отвечает «Спасибо». То есть его ничего не смутило?» – отметил Корнилов.
Кроме того, в ходе марша националисты несли огромную растяжку с расистской надписью «White Lives Matter».
«Один из лозунгов сегодняшнего «марша УПА» в Киеве: «Белые жизни имеют значение». При этом эти «белые» требуют войну до победного конца. А они думают, те люди, которых они призывают убивать и побеждать, – те какого цвета???» – прокомментировал политолог.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.