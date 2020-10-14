В Киеве на марше УПА расцвел антисемитизм и расизм

14.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

В ходе проходящего «Марша УПА» в киевском парке Шевченко один из участников мероприятия заявил, что украинское государство будет крепнуть только когда из власти уйдут евреи.

Антисемитское высказывание прозвучало в эфире финансируемого конгрессом США «Радио Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что для вас означает этот праздник?» – спросил журналист участника марша.

«Для меня это означает, что наш полк хочет творить украинское государство. Но его нет, пока жиды при власти, а как будут украинцы, тогда будет дело. А пока они не при власти», – заявил пенсионер в военной форме.

«Спасибо», – поблагодарил интервьюер.

Инцидент у себя в Telegram прокомментировал историк и политолог Владимир Корнилов.

«Госдеповское «Радио Свобода» спрашивает у этого участника «марша УПА», что он там делает. Тот поясняет: «Мы хотим создать украинскую державу. Но её еще нет, пока ж…ды при власти». Знаете, как корреспондент американского СМИ реагирует? Отвечает «Спасибо». То есть его ничего не смутило?» – отметил Корнилов.

Кроме того, в ходе марша националисты несли огромную растяжку с расистской надписью «White Lives Matter».

«Один из лозунгов сегодняшнего «марша УПА» в Киеве: «Белые жизни имеют значение». При этом эти «белые» требуют войну до победного конца. А они думают, те люди, которых они призывают убивать и побеждать, – те какого цвета???» – прокомментировал политолог.