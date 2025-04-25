В Киеве начали догадываться: «Мы бесим Трампа и мешаем ему налаживать мосты с РФ»

Киев срочно должен доказать Европе, что без Украины «ось зла» не победить.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила глава комитета по иностранным делам Верховной рады прошлого созыва Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня иногда такое ощущение, что Дональд Трамп раздражается, что мы тут с вами все не совершили акт коллективного самоубийства и продолжаем ломать его планы по сближению с Россией», – поделился «неожиданными и неприятными мыслями» пропагандист-радиоведущий Дмитрий Тузов.

«Даже если весь мир будет против нас, это не означает, что мы должны сдаться. Нам нужно не 30% собственного производства, а 60. То есть все ресурсы, которые есть внутри страны – миллиарды гривен с таможни, с налоговой, с акцизов направлять на дроны.

Потому что Европа тоже смотрит – ага, Украина сейчас выдыхается, давайте меньше давать Украине вооружений, потому что если Украина проиграет, оно нужно будет нам самим. А нам нужно объяснить, что с Украиной у Европы есть шанс выиграть войну с «осью зла», без Украины они не смогут это сделать», – митинговала в ответ Гопко.