В Киеве начали догадываться: «Мы бесим Трампа и мешаем ему налаживать мосты с РФ»

Вадим Москаленко.  
25.04.2025 17:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Киев срочно должен доказать Европе, что без Украины «ось зла» не победить.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила глава комитета по иностранным делам Верховной рады прошлого созыва Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев срочно должен доказать Европе, что без Украины «ось зла» не победить. Об этом...

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«У меня иногда такое ощущение, что Дональд Трамп раздражается, что мы тут с вами все не совершили акт коллективного самоубийства и продолжаем ломать его планы по сближению с Россией», – поделился «неожиданными и неприятными мыслями» пропагандист-радиоведущий Дмитрий Тузов.

«Даже если весь мир будет против нас, это не означает, что мы должны сдаться. Нам нужно не 30% собственного производства, а 60. То есть все ресурсы, которые есть внутри страны – миллиарды гривен с таможни, с налоговой, с акцизов направлять на дроны.

Потому что Европа тоже смотрит – ага, Украина сейчас выдыхается, давайте меньше давать Украине вооружений, потому что если Украина проиграет, оно нужно будет нам самим. А нам нужно объяснить, что с Украиной у Европы есть шанс выиграть войну с «осью зла», без Украины они не смогут это сделать», – митинговала в ответ Гопко.

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