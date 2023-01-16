В Киеве начали осознавать, что Россия будет воевать до победного

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Боевые действия на Украине не закончатся в этом году. Кадровые перестановки, которые недавно произошли в командовании СВО, говорят о том, что Россия активизирует боевые действия.

Об этом в эфире видеоблога «Так или иначе» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Высшее военно-политическое руководство Российской Федерации, а конкретно Путин, приняли решение вести войну до победного конца, а это означает, что война не закончится в 23-м. Кто говорит, что война закончится в 23-м году… она, по моему субъективному мнению, не закончится. Самое близкое – это в 24-м году, декабрь, когда в ноябре, в 24-м году выборы в Штатах, потом у Путина, потом инаугурация в Штатах – это где-то 20 января. И где-то февраль 25-го года – это минимум, когда может закончиться то, что происходит, а максимум – 30-35 годы», – сказал эксперт.

«Поэтому планирование должно довести до того, чтобы все это выдержать. Конкретно, и экономика страны, и наши западные партнеры, которые нам помогают, больше всего, что общество ждало. Потому что у нас некоторые рассказывают, что закончится через две-три недели война, в следующем месяце и тому подобное. Эти перестановки, что они сделали, кадровые, это говорит о том, что идет серьезная подготовка к зимней кампании, по результатам зимней кампании 23-го года будет это переходить в летне-осеннюю кампанию», – заявил Стариков.