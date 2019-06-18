В Киеве начали открыто говорить о невозможности возвращения Донбасса

18.06.2019, Киев, Максим Карпенко

За пять лет Украина и Донбасс стали разными территориями, населенными чужими друг другу людьми. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил украинский философ и политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт подчеркнул, что сегодня уже не ясно, есть ли будущее у Донбасса в составе Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Система функционирует тогда, когда нас по прежнему связывают горизонтальные связи. Экономическая блокада, линия фронта, информационная война сделали нас не просто враждующими, а превратили нас в разное. Мы стали разными.

Через пять лет открытый вопрос – действительно ли Донбасс вернется в Украину как часть Украины, или нам придется определяться как новому региону, политически организованному. Это вопрос уже не только прекращения войны, а вопрос будущего четырехмиллионого населения, наших соотечественников, которые делают новый выбор», – заявил Ермолаев.