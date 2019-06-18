18.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Украина
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В Киеве начали открыто говорить о невозможности возвращения Донбасса

За пять лет Украина и Донбасс стали разными территориями, населенными чужими друг другу людьми. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил украинский философ и политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт подчеркнул, что сегодня уже не ясно, есть ли будущее у Донбасса в составе Украины.

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«Система функционирует тогда, когда нас по прежнему связывают горизонтальные связи. Экономическая блокада, линия фронта, информационная война сделали нас не просто враждующими, а превратили нас в разное. Мы стали разными.

Через пять лет открытый вопрос – действительно ли Донбасс вернется в Украину как часть Украины, или нам придется определяться как новому региону, политически организованному. Это вопрос уже не только прекращения войны, а вопрос будущего четырехмиллионого населения, наших соотечественников, которые делают новый выбор», – заявил Ермолаев.

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